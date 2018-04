E' morto Jimmy, il veterano dei cani anti-esplosivo

TOSCANA - E' morto «in servizio» Jimmy, detto Gamais, cane antiesplosivo del contingente italiano in Libano. Il pastore belga malinois di 11 anni, un veterano delle missioni 'fuori area', è morto «questa mattina - informa la Difesa - durante lo svolgimento di un regolare turno di servizio per il controllo anti-esplosivo sui veicoli in ingresso presso la base di Shama, sede del Comando del Settore Ovest della missione Unifil».

La morte di Jimmy, uno dei cani del nucleo cinofili del contingente italiano, «sarebbe da ricondurre a un malore». Jimmy, che era prossimo alla pensione, ha svolto il proprio servizio per oltre 10 anni, inquadrato presso il Gruppo cinofili di Grosseto ed era già stato impiegato per ben sei volte in missioni all'estero, in Afghanistan, in Kosovo e in Libano. Inutili i tentativi di rianimarlo, prima da parte del suo conducente, un caporal maggiore dell'Esercito, e poi da parte dell'ufficiale veterinario del contingente, subito intervenuto.