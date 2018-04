Ignoti devastano una scuola materna

CORTONA (AREZZO) - Devastata da ignoti, durante le vacanze di Pasqua, la scuola materna di Camucia, frazione del comune di Cortona (Arezzo). A renderlo noto lo stesso sindaco della cittadina, Francesca Basanieri, che parla di «atto sconvolgente» e lancia un appello a chi ha visto o sentito qualcosa a farsi avanti.

«E' stato un atto di follia ingiustificabile - le parole di Basanieri -. La nostra scuola materna di via XXV Aprile è stata devastata, ventisei vetri rotti, specchi, cucina, mobili, computer, macchina del caffè, suppellettili e persino i giochi e i disegni dei bambini. Tutto è stato rovinato o distrutto senza motivo. È vandalismo? È una bravata? Cosa pensavano di trovare di così prezioso in un asilo se non i lavoretti dei bambini, i disegni, i colori?». Mentre le indagini dei carabinieri vanno avanti, il Comune ha annunciato la costituzione di parte civile e la richiesta di danni in un eventuale procedimento penale.