Trovata morta l'ex atleta Ilaria Rinaldi, la procura indaga

FIRENZE - Accertamenti della procura di Firenze sono in corso sulla morte dell'ex ciclista professionista Ilaria Rinaldi, già campionessa italiana Under 23 di ciclocross nel 2007, che ieri è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Gambassi Terme (Firenze). Aveva 33 anni.

Il corpo è stato portato nel reparto di medicina legale dell'ospedale fiorentino di Careggi per conoscere le cause che hanno portato al decesso. Attualmente Ilaria Rinaldi, pur non essendo più professionista dal 2010, correva però regolarmente nelle gare di gran fondo ottenendo vari successi di categoria. A suo tempo, dopo il successo tricolore le fu inflitta una squalifica di due anni per doping dopo che l'anno precedente era stata trovata positiva al testosterone in una gara Elite under 23 che si era svolta a Zeulenroda, in Germania.