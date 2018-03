Ancora morti sul lavoro, un operaio muore in Toscana

FIRENZE - Un operaio di 52 anni, napoletano, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a San Godenzo, in Mugello (Firenze). Da quanto spiegato dai carabinieri, l'uomo è caduto da un'altezza di circa 4 metri mentre stava lavorando a un traliccio. L'operaio lavorava per una ditta del Pistoiese incaricata dalla Vodafone per eseguire lavori al traliccio. Quest'ultimo è della Rai che vi ospita, dietro regolare affitto, secondo quanto spiegato, anche Vodafone.