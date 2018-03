Si ribalta l'auto e muore un 35enne a Firenze

FIRENZE - Un uomo di 35 anni è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 2:00 della scorsa notte in piazza Paolo Uccello, a Firenze. Ferito un 30enne che si trovava in auto con lui.

Il conducente della vettura, secondo una prima ricostruzione il 35enne, avrebbe perso il controllo dell'auto, che si è ribaltata sbalzandolo fuori dall'abitacolo. L'uomo è morto sul posto, nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Il 30enne, portato in codice rosso all'ospedale di Careggi, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto personale della polizia municipale per i rilievi. Dai primi accertamenti, la vettura, proveniente da lungarno dei Pignone e diretta in via del Sansovino, si sarebbe ribaltata all'altezza di una curva, all'uscita del sottopasso di piazza Paolo Uccello.