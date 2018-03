Firenze, la linea 3 della tramvia sarà aperta il 30 giugno

FIRENZE - Si è riunito ieri il collegio di vigilanza per l'accordo di programma relativo al completamento del sistema tramviario dell'area fiorentina e l'estensione nell'area metropolitana. Accordo sottoscritto ad aprile 2014 dalla Regione e dai Comuni territorialmente competenti. Alla seduta hanno partecipato l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli ed i rappresentanti dei Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino.

Nel corso della riunione si è fatto il punto sullo stato dei lavori, in via di ultimazione, per le linee 2 e 3. E' stata confermata l'apertura al traffico della linea 3 il prossimo 30 giugno, mentre la linea 2 sarà messa in esercizio entro la fine di agosto. Per quanto concerne lo stato di avanzamento della gara per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica con opzione sulla progettazione definitiva, riguardante le estensioni tramviarie verso Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, il Comune di Firenze, in qualità di stazione appaltante, ha comunicato che è terminata la valutazione tecnica delle offerte e pertanto è di prossima convocazione la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e conseguentemente l'aggiudicazione provvisoria.