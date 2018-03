Alluvione di Livorno, l'appello di Rossi e sindaci ai neoeletti a Camera e Senato

FIRENZE - Il presidente della Toscana, Enrico Rossi (Leu), il sindaco Cinque Stelle di Livorno, Filippo Nogarin e i sindaci di Collesalvetti, Lorenzo Bacci (Pd) e di Rosignano, Alessandro Franchi (Pd) hanno inviato una lettera aperta ai parlamentari di Camera e Senato, eletti in Toscana, chiedendo un loro impegno per trovare gli ultimi fondi necessari al post-alluvione. Mancano all'appello 23,3 milioni di euro per il ripristino del patrimonio edilizio dei privati e 25,4 milioni per i danni alle aziende, circa 400 imprese. I firmatari chiedono che la situazione si sblocchi «nel più breve tempo possibile».