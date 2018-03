Bimbo si buca con una siringa mentre gioca in piazza

LIVORNO - Paura a Livorno per un bambino di10 anni che ieri, mentre stava giocando in piazza della Vittoria, si è punto a una mano con l'ago di una siringa rimasta abbandonata a terra. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che lo ha accompagnato in ospedale dove il bambino è stato sottoposto, secondo i protocolli di routine, ad analisi del sangue per verificare i pericoli di eventuali contagi da malattie infettive.