Strani malesseri a Firenze, finiscono in ospedale un bimbo e 6 adulti

FIRENZE - Intervento ieri di vigili del fuoco e 118 a Firenze per un'intossicazione in un condominio di via De Sanctis, dove alcune persone, fra cui un bambino, hanno accusato malori lamentando irritazione alle vie aeree, nausea e cefalea. Sul posto anche i pompieri del nucleo Nbcr, dotati di strumenti appositi che stanno monitorando la zona per verificare l'eventuale presenza di sostanze tossiche o comunque le cause dell'intossicazione.

Il 118 ha portato al pronto soccorso divari ospedali, per problemi respiratori, che non risultano al momento di grave entità, un bambino di 12 anni (al Meyer), un uomo di 70 anni e una donna di 60 a Careggi, in codice giallo. Inoltre, sempre il 118, ha accompagnato ai pronto soccorso, in codice verde, per gli stessi malesseri anche quattro donne di 44, 25, 23 e 21 anni.