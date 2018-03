Aeroporto di Firenze, Il governatore Rossi: 'se si potesse lo farei altrove'

FIRENZE - I sette Comuni della piana fiorentina «hanno diritto a ricorrere. Vedremo cosa deciderà il giudice». Così, intervistato da La Nazione, il presidente della Toscana, Enrico Rossi sullo sviluppo dell'aeroporto di Firenze.

«E' una regione, questa, in cui tutto troppo spesso rischia di finire in polemica», aggiunge Rossi, che afferma: «quando vado a Bologna, vedo che l'aeroporto cresce e molto. Non vorrei poi un giorno qualcuno si pentisse di non aver fatto la nuova pista. Se spettasse a me decidere ora sulla costruzione ex novo dello scalo, l'aeroporto lo farei da un'altra parte, ovviamente. Perché la Piana e i cittadini hanno votato. Ho un programma, un impegno, una linea che ci siamo assunti. L'aeroporto si deve fare, produce sviluppo. Va fatto a certe condizioni», conclude Rossi.