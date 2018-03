Sulla Rai un documentario su Palazzo Vecchio, oggi alle 16:40

FIRENZE - Simbolo della grandezza della città di Firenze, Palazzo Vecchio e uno dei monumenti più iconici al mondo e una delle testimonianze più evidenti del legame indissolubile tra potere e arte. Il museo, che fu sede della Signoria, del Ducato di Firenze, del Parlamento del Regno d'Italia e tuttora sede del Comune, sarà protagonista della suggestiva ricostruzione con animo documentaristico dal titolo 'Palazzo Vecchio: una storia di arte e potere', in onda in prima Tv per l'Italia domani alle 16:40 su Rai3. Il documentario si compone di due anime: la prima mostra il ruolo ancora oggi centrale di Palazzo Vecchio per la città di Firenze. L'altra è legata al passato, di cui si fanno rivivere i fasti del Palazzo grazie a ricostruzioni storiche girate all'interno delle sue mura che permettono al telespettatore di calarsi realmente nell'atmosfera di epoche lontane insieme ai loro celebri protagonisti. A presentarlo il sindaco Dario Nardella, Stefano Coletta, direttore di Rai3, Mario Paloschi, Ceo Bellandi Arts.