Toscana, presentata la App per il territorio di Impruneta

FIRENZE - E' stata presentata oggi a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze la App di Impruneta. All'illustrazione dello strumento sono intervenuti l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo, il sindaco di Impruneta Alessio Calamandrei, Giovanni Poggini in rappresentanza della Pro Loco Impruneta, Matteo Aramini in rappresentanza della Pro Loco Tavarnuzze, Alessandro Masi e Simona Chiavacci, responsabili Studio Mavi.

L'idea, realizzata dallo Studio Mavi, è delle Pro Loco di Impruneta e di Tavarnuzze, è patrocinata e supportata dal Comune di Impruneta. «Questa app - ha detto l'assessore Ciuoffo - rappresenta un modo dinamico, fresco e attuale per essere costantemente presenti nelle dinamiche del territorio. Facilità di accesso e possibilità di scambiare messaggi in modo diretto, continuativo e non pesante anche con le istituzioni sono le prerogative di questo strumento, alla portata di tutti. Non solo informazioni su opportunità, ma anche su servizi, eventi, attività oltre a segnalazioni e notifiche su eventuali criticità».