Scoperto container proveniente dal Cile con 200 kg di cocaina

LIVORNO - Un carico di 200 chili di cocaina in un container proveniente dal Cile e diretto in Spagna: è quanto scoperto nei giorni scorsi al porto di Livorno in un'operazione della Guardia di Finanza e dell'ufficio delle Dogane. La droga, suddivisa in 200 panetti, era nascosta in alcuni borsoni all'interno del container.