FIRENZE - E' morto per una malattia Pando, il cane antidroga in servizio presso la questura di Firenze protagonista di numerose operazioni, scelto anche per le foto ufficiali del calendario della Polizia di Stato. Faceva parte dell'unità antidroga della polizia dal 2012.

Secondo quanto spiegato in una nota dalla questura, «Pando ha aspettato fino all'ultimo il suo amico e compagno di sempre», il suo conduttore Yuri Soldi: il poliziotto, tornato a Firenze al termine di un corso di formazione per ispettore, ha potuto riabbracciarlo per l'ultima volta sabato scorso.