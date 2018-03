Nove km di coda tra Valdarno e Firenze sud per i detriti caduti nella galleria in A1

FIRENZE - Intorno alle 7:00 di questa mattina sono caduti alcuni detriti dalle pendici sovrastanti l'imbocco della galleria 'Bruscheto' sull'autostrada A1 tra Valdarno e Firenze sud, all'altezza del km 319. Lo fa sapere Autostrade per l'Italia, spiegando che per consentire la pulizia del piano viabile, per l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza è stato necessario chiudere una corsia, per cui il traffico scorre attualmente su una sola corsia e si sono formati 9 km di coda.

Per le lunghe percorrenze verso Firenze si consiglia di uscire a Valdichiana, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326, in direzione Siena, per poi rientrare in A1 a Firenze Impruneta. Per le brevi percorrenze si consiglia di uscire a Valdarno per poi prendere la SR69 e la SP1 per poi rientrare a Firenze sud.