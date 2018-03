FIRENZE - Tanti grandi appuntamenti per l'inizio del weekend fiorentino. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti della serata.

Paola Maugeri in città

All'Hard Rock Cafè Firenze, Paola Maugeri presenta il suo «Rock and resilienza». Come la Musica insegna a stare al Mondo. Venerdì 9 Marzo alle 17.30. Paola Maugeri è il punto di riferimento del giornalismo televisivo musicale, volto storico di Mtv, soprannominata Wikipaola per la sua cultura musicale, ha incontrato ed intervistato più di 1.300 artisti durante il corso della sua carriera e conduce tutte le mattine con enorme seguito «Paola is Virgin» su Virgin Radio Italy. Paola presenta ad Hard Rock Cafe Firenze il suo ultimo libro «Rock and resilienza», una storia di straordinari incontri con i grandi personaggi del Rock che Paola ha incontrato personalmente. Edito da Mondadori Electa ed in vendita in libreria dal 16 Gennaio scorso. L'incontro si concluderà con un firma copie con l’autrice e successivamente con un dj set a cui parteciperà Paola Maugeri con Virgin Radio Italy. Ingresso Libero fino ad esaurimento posti a sedere. E' consigliabile confermare la propria presenza per email all'indirizzo florence_sales2@hardrock.com.

Umberto Tozzi in concerto

Al Teatro Verdi, venerdì 9 marzo, Umberto Tozzi, dopo il successo in tutta in Italia del «Quarant’anni che Ti Amo» tour culminato all’Arena di Verona, Umberto Tozzi Official ritorna dal vivo a febbraio nei teatri storici d’Italia e del mondo. Il cantautore torinese proporrà un nuovo spettacolo dove - oltre a tutti quei brani che lo hanno reso celebre come «Gloria», «Si può dare di più», «Gli Altri siamo noi», «Gente di Mare», «Dimmi di No», «Stella Stai», «Donna amante mia» - ci sarà spazio per interpretazioni più intime ed esecuzioni acustiche chitarra e voce. Umberto Tozzi sarà accompagnato sul palco da Raffaele Chiatto (chitarre),Gianni D'Addese (tastiere), Giambattista Giorgi (basso), Gianni Vancini(sax), Elisa Hellish Semprini (violino) e Riccardo Roma (batteria).

I Maneskin live

Un vero e proprio evento mediatico, odiati, amati, difesi e accusati d'eccentricità e arroganza: la band rivelazione di X Factor, i Måneskin, sarà in concerto a Firenze al Viper Club il 9 marzo. Il singolo presentato durante il talent show di Sky, Chosen, è già Disco d'oro e il 15 dicembre è stato pubblicato il loro primo ep che prende il nome proprio dall'inedito. Sul palco di X Factor - dal quale non sono scesi vincitori, si sono aggiudicati il secondo posto - hanno portato una grande carica e look stravaganti da veri rocker. Il loro punto forte è quello di saper unire indie rock, raggae e pop. Damiano cantante (18 anni), Victoria al basso (17 anni), Thomas alla chitarra (16 anni), e Ethan alla batteria (17 anni) da febbraio 2018 saranno sui palchi delle principali città italiane.

Musica live

Questa stagione i Big One riportano in scena 40 anni dopo, nella prima parte del loro spettacolo, il concerto realizzato dai Pink Floyd nel 1977 e denominato «In The Flesh Tour» (veniva anche chiamato «Animals Tour»). Con più di 55 date realizzate tra l’Europa e l’America, in cui nel primo tempo viene presentato al grande pubblico l’epico album Animals appena uscito il quale, come scriveva il New Music Express - una delle più autorevoli riviste musicali inglesi, «… E’ uno dei più estremi, implacabili, strazianti e iconoclasti album della storia della musica contemporanea». Nella seconda parte del concerto i Big One proporranno altre hits della mitica rock band inglese. Oltre due ore e mezzo di musica, con luci ed effetti speciali, per uno spettacolo unico ed irripetibile nel suo genere, che vi farà rivivere l’emozione di un vero ed autentico concerto dei Pink Floyd, come solo la più famosa e rappresentativa Tribute band per la musica floydiana in Italia ed in Europa, poteva fare… I Big One.

Party

Venerdì 9 Marzo, all'Auditorium Flog, torna la «Festa delle Medie». La Flog si trasformerà in un vortice di hit anni 2000. Ti ricordi che meraviglia.... la Festa delle Medie? Rivivi per una sola notte quelle fortissime sensazioni delle prime vere feste, quelle in casa: i primi intrugli alcolici, il primo bacio incerto ed emozionato, il fantomatico gioco della bottiglia, tutte le hit anni 2000 che ti fanno battere il cuore, che hai cantato centinaia di volte a squarciagola in sella al tuo 50ino! Dj Matthew. Info Line: 3391129516.

Danza

Da venerdì 9 a domenica 11 marzo vanno in scena a Cango le ultime repliche di «Petruska», la nuova creazione di Virgilio Sieni su musiche di Igor Stravinskij e Giacinto Scelsi che lo scorso 27 febbraio ha aperto La democrazia del corpo 2018 e che ha fatto registrare il tutto esaurito con un grande successo di pubblico e critica. Sei straordinari danzatori (Jari Boldrini, Ramona Caia, Claudia Caldarano, Maurizio Giunti, Giulia Mureddu, Andrea Palumbo) disvelano l'umano e la marionetta in una potente e suggestiva moltiplicazione di anime, corpi e forme.