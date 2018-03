'Bombarda' il Comune con fax e mail, condannato

FIRENZE - Il giudice Marco Bouchard ha condannato a 6 mesi, pena sospesa, un geometra per interruzione di pubblico servizio avendo ripetutamente turbato con numerosi fax, e-mail, richieste di documenti, il regolare svolgimento del lavoro dell'ufficio urbanistica del Comune di Barberino Val d'Elsa (Firenze).

Le richieste continue di accesso agli atti costringevano i dipendenti a estenuanti istruttorie per soddisfarle tanto da costituire «turbamento del pubblico servizio» e intralcio alla pubblica amministrazione. I fatti vanno dal 2011 al 2014. Secondo il giudice il geometra agiva a fine «ostruzionistico» «per poi mettere in luce tutti gli errori/abusi dell'ufficio tecnico» attuando nel suo ruolo professionale «un vero e proprio bombardamento di richieste auna pluralità di destinatari interni e esterni al Comune» oltre a presentare «decine di denunce penali» in procura concluse con archiviazioni o proscioglimenti.