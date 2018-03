Bimba morta in auto sotto il sole, archiviata l'inchiesta nei confronti della madre

CASTELFRANCO DI SOPRA (AREZZO) - Il Gip di Arezzo ha archiviato l'inchiesta che vedeva indagata Ilaria Naldini, 38 anni, per l'omicidio colposo della figlia di appena 18 mesi, morta in auto dopo cinque ore passate sotto il sole il 7 giugno 2017 a Castelfranco di Sopra (Arezzo): l amadre l'aveva dimenticata in macchina, convinta di averla portata all'asilo prima di recarsi al lavoro. Lo rende noto il difensore della donna, avvocato Andrea Frosali. Per l'archiviazione si era pronunciato anche il Pm Andrea Claudiani.

«Era francamente l'esito che auspicavamo - spiega il legale - dopo le risultanze delle indagini» e delle consulenze tecniche, non solo della difesa, che «hanno diagnosticato alla mia cliente un'amnesia dissociativa transitoria» quando dimenticò in auto la figlia. L'avvocato rileva poi che l'inchiesta è stata un atto dovuto ma la donna, come «ha sottolineato anche il Pm nella richiesta di archiviazione e come ha sempre creduto questa difesa, è stata un'ulteriore e non colpevole vittima».