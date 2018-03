FIRENZE – Zucchero live al Nelson Mandela Forum, lo sport per tutti, la cultura e tanto altro. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del weekend a Firenze.

Zucchero in concerto

Zucchero torna con un tour nei palasport italiani. Ha incantato, durante il «Black Cat World Tour», oltre 1 milione di spettatori in tutto il mondo con 137 concerti in 5 continenti e ha realizzato il record di ben 22 show all’Arena di Verona in 12 mesi. Nel 2018, Zucchero porterà in tutta la penisola «Wanted - un'altra storia»: un tour che celebrerà i 30 anni della sua carriera. La scaletta sarà un mix tra i brani più recenti e quelli che lo hanno reso famoso. Sarà a Firenze il 3 marzo 2018 al Nelson Mandela Forum.

Firenze Urban Trail

Sabato 3 marzo per i più allenati e per coloro che il Trail lo vogliono vero, la 30 km si pone come una gara eccezionale, a metà tra l’Urban e il Trail, partenza da Piazza Santa Croce alle 8.30; il percorso si snoda attraverso il centro storico di Firenze, per poi arrivare a Settignano, per ridiscendere ancora nel cuore della città, ma questa volta dalla sponda nord dell’Arno. Suggestivi percorsi cittadini attraverso il parco Pazzagli e poi via verso il Lungarno e il rientro al traguardo di Santa Croce.

Gli Uffizzi in famiglia

Sabato 3 marzo, alle 14.30, tutta la famiglia potrà partecipare alla scoperta di questo meraviglioso museo: saranno presenti due delle nostre guide, una si dedicherà esclusivamente ai bambini svolgendo una visita su misura per loro, mentre l'altra potrà condurre una visita per i genitori soffermandosi sui principali capolavori. E' la giusta occasione per far conoscere ai più piccoli uno dei musei più importanti del mondo, permettendogli di apprezzarlo divertendosi; contemporaneamente nonni e genitori potranno seguire l'altra guida che illustrerà loro le principali curiosità e storie delle meravigliose opere custodite in questa grande galleria! In questo modo nessuno si annoierà e sia grandi che piccini usciranno dal museo, ci auguriamo, arricchiti e divertiti

Musica live

Alla Libreria Cafè La Cité, sabato 3 marzo, Il mio, il tuo, il nostro Marley. «Ne Il mio, il tuo, il nostro Marley, musica e parole raccontano i momenti significativi della vita e dell'opera dell’artista giamaicano suggerendo spunti di riflessione su temi di grande attualità da condividere con il pubblico. Mi è sembrato appropriato dare una mia versione della sue canzoni avvalendomi della collaborazione artistica di Mad Professor, una delle figure più rappresentative a livello internazionale della storia della musica reggae. Con lui, nel suo studio londinese, ho registrato le basi musicali del concerto. Sulla scena, ad accompagnarmi alla riscoperta dell’ambasciatore del reggae, c'è Guido Masi, un eccellente chitarrista fiorentino che ha lavorato con i Dirotta Su Cuba, Max Gazzè, Cristina Donà, Petra Magoni, Ginevra Di Marco. Con Il mio, il tuo, il nostro Marley, ho voluto rendere omaggio a Bob Marley, al musicista come all’uomo, che attraverso la sua opera, ha reso celebre un paese fin a quel momento pressoché inesistente sulla scena internazionale. Nel panorama della musica attuale, è impossibile non fare i conti con quanto Bob Marley ci ha lasciato: un'eredità di ampio respiro culturale in cui generi musicali diversi s'incontrano, dalla musica giamaicana al rock, passando dal soul, dal jazz» Véronique Nah.

Magie a teatro

domenica 4 marzo, alle Spazio Alfieri, torna la rassegna Magico Teatro, ideata e curata da Sergio Bini in arte Bustric: 7 spettacoli, la domenica pomeriggio per un pubblico di grandi e bambini rapiti dal fascino della magia. 4 marzo: Nanirossi show Acrobazie e comicità con l’omonima compagnia composta da Matteo Mazzei e Elena Fresch. Tra i migliori esempi di teatro circo di circuitazione internazionale, mostrerà virtuosismi acrobatici e lazzi di alta scuola clownesca in uno spettacolo che crea coinvolgimento entusiasta e voglia di sentirsi comunità.

Mercatini

Al Pimp my Vintage, domenica 4 marzo, un solo giorno per scoprire una super selezione di: abiti, dischi, borse, cappelli, accessori e complementi, tutto rigorosamente vintage e selected second hand... solo pezzi unici. In pieno centro a Firenze in uno spazio unico per arredi, colori e soprattutto atmosfera. Ingresso gratuito.