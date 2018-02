FIRENZE – Teatro, musica, cinema, danza e molto altro. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del giovedì sera fiorentino.

Comicità

Al Teatro Puccini, dopo 154 date nei teatri italiani con il suo spettacolo «Sono nata il ventitré», con cui ha raccontato la sua infanzia, la sua vita e come è cambiato il mondo attorno a lei, Teresa Mannino torna in teatro con il suo nuovo spettacolo, ispirato sempre dalla sua amata Sicilia: «Sento la terra girare».

Cinema

Al Cinema Odeon, «Phantom Thread, il filo nascosto». Il nuovo film di Paul Thomas Anderson dipinge un ritratto illuminante di un artista e di un percorso creativo, e delle donne che fanno funzionare il suo mondo. Nella cornice glamour e scintillante della Londra degli anni Cinquanta, il sarto Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) dirige insieme con sua sorella Cyril (Lesley Manville) la celebre House of Woodcock, inconfondibile marchio di stile e bellezza, richiesto da reali, stelle del cinema, ereditiere, socialiste, debuttanti e nobildonne. Gli originali e moderni capi firmati proiettano Woodcock al centro della moda britannica, e consacrano il suo nome come uno dei più conosciuti e ammirati del dopoguerra. Nonostante la conoscenza dei desideri e della figura femminile, lo scapolo impenitente considera l’amore un privilegio precluso a un artista del suo calibro, e preferisce intrattenersi con donne diverse che gli forniscono la giusta dose di ispirazione e compagnia. Finché non incontra Alma (Vicky Krieps), ragazza ambiziosa e caparbia che riesce a insinuarsi nel suo cuore come musa e come amante, sconvolgendo da un giorno all’altro la sua perfetta vita su misura.

Spettacolo

Al Teatro Rifredi, tornano i «rimbambini» alle prese con il cinema, la sua musica da Oscar e la sua magia. Il capobanda è un intellettuale che ama il cinema senza preclusioni di genere, da Gene Kelly a Toy Story. Il batterista è convinto si tratti di «one man show», il suo. Il contrabbassista è in evidente stato confusionale. Il sassofonista è ossessionato dalla polka, dal tango, dalla mazurka e dal limbo. E il pianista? È docile, mansueto, timido, ma, quando vuole, sa anche essere un leone. I cinque «suonattori», in perenne disaccordo armonico, prendono per mano il pubblico per condurlo in un viaggio imprevedibile e dissacrante, in un «road music movie» tra i generi cinematografici più disparati, dal western al cartoon, dal giallo alla commedia, mixandoli, frullandoli e distorcendoli con spregiudicata creatività. Un gioco perpetuo che, partendo dalle colonne sonore più famose, si nutre di straordinari virtuosismi, citazioni e un’enorme dose di fantasia. È il grande cinema, visto attraverso uno specchio deformante. Che fa ridere, tanto ridere. «Non è la realtà che conta in un film, ma quello che l’immaginazione può fare» - diceva il grande Charlie Chaplin – preparatevi a entrare in «Note da Oscar», un grande luna park dell’immaginazione: qui, sognare a occhi aperti, è ancora possibile.

Balletto

Al Teatro Verdi, alle 20.45, in scena il Balletto Nazionale dell'Opera di Sofia nel «Don Chisciotte». Balletto in un prologo e 4 Atti, musiche Ludwig Minkus Direzione Artistica Sara-Nova Krysteva. Il balletto Don Chisciotte si basa sul famoso romanzo di Miguel de Cervantes dal titolo «Don Chisciotte» della Mancia. Anche se esistono molti adattamenti del lavoro, la versione più celebre e acclamata è quella del coreografo Marius Petipa sulla musica di Ludwig Minkus, rappresentato per la prima volta il 14 dicembre 1869 dal Balletto del Bol’šoj. La trama del balletto narra del tentativo infruttuoso di un uomo molto ricco, Gamache (Comacho nel romanzo), di sposare la bella Kitri (Quitera) che invece si innamora di Basil (Basilio), un giovanotto del villaggio. Il padre di Kitri non vuole che sua figlia sposi Basil. Allora Kitri e Basil scappano e organizzano una festa in una grotta, ma il padre li vede e li insegue arrivando così alla grotta. Basil, visto il padre di Kitri, fa finta di essere in punto di morte. Kitri allora chiede al padre l’approvazione del matrimonio prima che Basil muoia e il padre approva, Basil si alza da terra e dopo un po’ si festeggia con una gran festa.

Musica

All'Ibs Bookshop, la presentazione dal vivo del nuovo disco di Fiumani e Spalk. Il primato dell’immaginazione. Con Federico Fiumani, intervista di Paolo Cesaretti presenta Giovanni Ballerini. La chitarra, la poesia, la mente dei Diaframma. La furia, il carisma, la voce dei Pankow.