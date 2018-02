Ritrovato il 60enne di Bibbiena scomparso 2 giorni fa

AREZZO - Un sessantenne, scomparso due giorni fa dalla sua abitazione nel comune di Bibbiena (Arezzo) senza dare più notizie di sé, è stato ritrovato oggi in stato di ipotermia dai vigili del fuoco all'altezza di un ristorante abbandonato a Badia Prataglia, nel comune di Poppi (Arezzo), dove è caduta oltre un metro di neve. L'uomo è stato tratto in salvo dall'elicottero dei vigili del fuoco: un pompiere è stato calato e permesso al 60enne di essere portato a bordo con il verricello e poi trasportato all'ospedale San Donato di Arezzo. Le sue condizioni, che in un primo momento erano apparse preoccupanti, secondo i sanitari sembrano migliorare. Ancora da chiarire, date le avverse condizioni meteo, dove abbia trascorso le ultime due notti, e perché si sia allontanato da casa.