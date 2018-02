FIRENZE - La Regione Toscana ha varato il Piano integrato da 29 milioni di euro per l'occupazione nell'ambito del programma contro povertà, esclusione sociale, disuguaglianze per dare una concreta risposta alle cittadine e ai cittadini toscani che hanno perso il lavoro, vedrà la sua concreta attuazione a partire dal prossimo 6 marzo.

«Non risolve tutti i problemi che abbiamo - ha affermato il presidente Enrico Rossi - però senz'altro, soprattutto nelle zone maggiormente colpite dalla crisi e dalla disoccupazione, aiuta famiglie che si trovano davvero in difficoltà. Una buona notizia, su cui si è perso troppo tempo perché doveva andare in attuazione prima, sempre per i soliti problemi burocratici che finalmente sono stati risolti».

Il Piano è finalizzato a garantire un sostegno al reddito e insieme un'assistenza intensiva alla ricollocazione per favorire il reinserimento lavorativo dei disoccupati. Le misure previste dal piano, un mix di politiche attive e passive, sono la sperimentazione regionale dell'assistenza alla ricollocazione (per cui sono previsti 8 milioni di euro), l'erogazione di una indennità di partecipazione alle politiche attive previste, pari a 500 euro al mese per un massimo di sei mesi e proporzionata alla durata delle iniziative (per cui sono previsti complessivamente 14,5 milioni di euro), l'incentivo all'occupazione, per i datori di lavoro che assumono i destinatari dell'assegno (7 milioni).