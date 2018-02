FIRENZE – Spettacolo, concerti, cinema e divertimento. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del martedì sera fiorentino.

Cinema

Da Lunedì 26 a Mercoledì 28 febbraio al Cinema Odeon Firenze uno dei film più pazzeschi della stagione: «The disaster artist» in esclusiva versione originale con sottotitoli in italiano. James Franco trasforma la tragicomica storia vera dell’aspirante regista e famoso outsider di Hollywood, Tommy Wiseau – artista la cui passione era genuina tanto quanto discutibili erano i suoi metodi – nella celebrazione dell’amicizia, dell’espressione artistica e dell’inseguimento dei sogni contro ogni pronostico. «The disaster artist» è un ironico e gradito avvertimento che ci ricorda come ci sia più di un modo per diventare una leggenda, e che non ci sono limiti a quello che si può ottenere anche quando non si ha assolutamente idea di cosa si stia facendo.

Spinoza.it in città

Spinoza.it torna a Firenze per una raffica di letture spiazzanti, grottesche ed esilaranti (tranquilli, non sono le liste dei candidati del PD). Il fondatore del sito Stefano Andreoli darà voce a frammenti di umorismo raccolti in anni di assidua frequentazione del mondo della risata. Una serrata alternanza di pezzi celebri e inediti sorprendenti, il tutto per costruire una personalissima storia della comicità di ogni tempo. Stefano Andreoli di Spinoza.it legge «Da Umberto Eco a Fantozzi, Storia personale della risata». We Reading arriva a Firenze, in un luogo molto significativo per la cultura cittadina: il palazzo della storica libreria Martelli, famosa in tutto il mondo per aver pubblicato la prima edizione delle Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, poi tradotte in 240 lingue. Il palazzo è oggi sede di Eataly Firenze e si trova a pochi metri dalla cattedrale di Santa Maria del Fiore. Spinoza.it è un blog satirico collettivo a cura di Stefano Andreoli e Alessandro Bonino, fondato nel 2005. Negli anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Satira di Forte dei Marmi.

Musica a teatro

Al Teatro Obihall, in scena «ABBAdream – The Ultimate Abba Tribute Show» è il titolo dell'evento che farà cantare a squarciagola tutti i fans del gruppo svedese che ha venduto oltre 375 milioni di dischi in tutto il mondo. Nel 2014 ricorrono i quaranta anni dalla storica esibizione degli Abba all’Eurofestival con il brano «Waterloo» e l’inizio di una carriera folgorante con oltre 400 milioni di dischi venduti.

Musica live

Martedì 27 febbraio, alle 21, al Teatro Puccini, il concerto di Chiara Civello. «L'Eclisse è un’ombra nel sole o un sole nell’ombra, è una macchia scura che ha il sapore del vuoto e gli argini infuocati. È la fine di qualcosa e l'inizio di altro. La vita ha tante eclissi, tanti vuoti e col tempo ho imparato a lasciarli risuonare... e a farli ballare». «Eclipse» è il suo sesto album che la restituisce nuova e diversa. Gli elementi che da sempre caratterizzano la sua musica ci sono tutti, ma le sfumature sono inedite, grazie anche alla brillante produzione di Marc Collin (Nouvelle Vague). Tra gli ospiti, Francesco Bianconi dei Baustelle, Cristina Donà, Diego Mancino, Kaballà - Pippo Rinaldi, i giovani cantautori Dimartino e Diana Tejera, i grandi musicisti brasiliani Pedro Sà e Roubinho Jacobina. Il tour 2018 la vedrà interprete del suo ultimo lavoro senza tralasciare i successi che l'hanno portata fino a qui.

Spettacolo

Al Teatro della Pergola, da martedì 27 febbraio, in scena «La classe operaria va in paradiso» e a teatro, con la regia di Claudio Longhi, la drammaturgia di Paolo Di Paolo e l’interpretazione dell’ensemble di attori che la stagione scorsa ha raccolto un successo entusiasmante con la trilogia di Istruzioni per non morire in pace. Alla sua uscita nel 1971, il film di Elio Petri, protagonista Gian Maria Volonté, innescò un duro dibattito nella sinistra, mettendone in discussione la capacità di rappresentare il proletariato. Costruito a partire dai materiali di sceneggiatura di Petri e Pirro, lo spettacolo torna allo sguardo eterodosso e straniante della pellicola originaria per provare a riflettere sulla recente storia del nostro Paese. Una produzione ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione.