Cade oltre mezzo metro di neve nell'Aretino

AREZZO - Oltre mezzo metro di neve nel territorio di Badia Tedalda (Arezzo) in Alta Val Marecchia, e il sindaco Alberto Santucci, presidente dell'Unione dei Comuni della Valtiberina, ha chiesto alla provincia l'invio della turbina in previsione dell'arrivo di un forte peggioramento meteo previsto per domenica. Al momento non si registrano problemi alla circolazione. Nessun problema sulla E45 regolarmente aperta al traffico. Precipitazione nevose anche in Casentino sopra i 600 metri. In entrambi i casi sono in azione mezzi spargisale e spalaneve.

Nel Fiorentino, per rischio slavine è stata chiusa la provinciale 477 dell'Alpe di Casaglia, nel territorio di Palazzuolo sul Senio. A Livorno allertata la protezione civile per il rischio di una moderata precipitazione nevosa in città.