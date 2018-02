Toscana-Marche-Umbria avranno un numero unico per le emergenze o Sos

ROMA - Le regioni Marche, Umbria e Toscana hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per l'attuazione del Numero unico di emergenza (Nue) 112: la firma è stata apposta rispettivamente da Luca Ceriscioli, Catiuscia Marini, Vittorio Bugli. E' prevista un'intesa tra Marche e Umbria per la realizzazione di una centrale unica di risposta (con sede press ol'Interporto di Jesi, in provincia di Ancona), in modo da raggiungere un più ampio bacino d'utenza rispetto al piano generale.

In programma anche un accordo tra Marche e Toscana per la realizzazione di un sistema di backup/disaster recovery reciproco. L'attivazione è prevista nel terzo trimestre del 2018. Il NUE 112 rappresenta un modello di servizio di emergenza unico: un servizio gratuito, con un numero semplice da memorizzare e con localizzazione geografica del chiamante, con scambio integrato di chiamate tra Cc, Ps, Vvf ed emergenza sanitaria.