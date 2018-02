Toscana, temperature in picchiata. Scenderanno fino a 15 gradi sotto zero

FIRENZE - Anche la Toscana sarà investita dall'ondata di gelo siberiano attesa in Italia nel weekend che, secondo quanto spiega il Lamma, porterà un marcato abbassamento delle temperature a partire dalla sera di domenica 25 febbraio e fino all'1 marzo. Attesi forti venti di Grecale, in particolare domenica, lunedì e martedì: possibili raffiche di burrasca e mari molto mossi o localmente agitati al largo. L'apice è atteso tra lunedì e mercoledì. Questi i possibili valori termici massimi e minimi: montagna -10/-15 gradi a circa 1500 metri, -5/-10 tra i 600 e gli 800 metri; in collina -2/-7 tra i 300 e i 600 metri; nelle pianure interne +2/-6 gradi. Mercoledì mattina non escluse minime inferiori a -10 gradi in particolare Val di Chiana, Val d'Orcia, Garfagnana, Lunigiana, Val Tiberina, alto Mugello e Casentino. Tra la tarda sera di domenica e lunedì mattina possibilità di nevicate fino in pianura nelle zone interne della regione, specie nelle province centro meridionali ed orientali (previsione da aggiornare).