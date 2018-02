Cade nel fiume Arno a Firenze per recuperare il cane

FIRENZE - Una ragazza è caduta in Arno oggi a Firenze, in via delle Cascine, per recuperare il suo cane che era finito in acqua. La giovane, che non è rimasta ferita, è sempre rimasta vicino all'argine, con l'acqua all'altezza della vita, ma non riusciva a risalire sul greto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno raggiunto la padrona e il suo cane calandosi in acqua, e recuperando entrambi incolumi.