Uccise la moglie malata, il giudice: no all'attenuante etica

FIRENZE - Confermata dalla Cassazione la condanna a sette anni e otto mesi di reclusione, senza concessione dell'attenuante di aver agito per motivi di particolare valore etico, nei confronti di un pensionato che nel2014 a Firenze uccise la moglie di 88 anni afflitta da Alzheimer. Per i supremi giudici, sull'eutanasia non si registra ancora nella società «"un generale apprezzamento positivo» e anzi ci sono «ampie correnti di pensiero che la contrastano», situazione «che impone» di non concedere l'attenuante etica.