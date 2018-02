Da domani ci saranno i varchi anche alla stazione Santa Maria Novella

FIRENZE - Al via da domani anche alla stazione Santa Maria Novella di Firenze i varchi per raggiungere i binari: si potrà accedere solo se esibendo il biglietto per il viaggio in treno. I nuovi varchi installati alla stazione centrale fiorentina, spiega Rfi in una nota, «da un lato incrementeranno la lotta all'evasione; dall'altro garantiranno più sicurezza». Contestualmente all'attivazione dei varchi saranno rimossi i blocchi nel sottopassaggio della stazione. I viaggiatori potranno così raggiungere i vari marciapiedi di partenza e arrivo dei treni senza dover transitare dalla galleria di testa.