Lucertola della Namibia recuperata a Livorno, era nascosta in un carico proveniente dall'Africa

LIVORNO - Un esemplare maschio di lucertola delle rocce della Namibia è stato recuperato nel porto di Livorno durante le operazioni di scarico di un container di legname proveniente dal Gabon ed è stato affidato all'acquario cittadino dalla Guardia di Finanza livornese e dai carabinieri forestali di Cecina (Livorno). L'intervento è avvenuto dopo la segnalazione del fitosanitario della Regione e dello spedizioniere al momento del ritrovamento dell'esemplare.

L'animale, che somiglia a una piccola iguana, è una lucertola delle rocce della Namibia (Agama planiceps), specie che, a oggi, non rientra tra quelle inserite nella Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie in via d'estinzione. Una volta recuperata, la lucertola è stata affidata all'acquario di Livorno che la ha prontamente inserita all'interno di un terrario della struttura accanto all'area espositiva che ospita diverse specie di insetti, rettili e anfibi.