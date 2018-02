San Valentino, è festa per 1.195 coppie di Firenze

FIRENZE - Un San Valentino speciale per 1.195 coppie di sposi fiorentini che quest'anno festeggiano le nozze d'oro: le coppie residenti a Firenze che si sono sposate nel 1968 sono state invitate domani a Palazzo Vecchio dal sindaco Dario Nardella. La cerimonia si svolgerà nel Salone dei Cinquecento in due turni, uno la mattina, dalle 10:00, e uno il pomeriggio, dalle 16:00. In Sala d'Arme gli accompagnatori potranno seguire l'iniziativa in videoconferenza.

Nel corso della cerimonia sarà proiettato un medley dei principali eventi avvenuti nel 1968: si va dalle immagini delle manifestazioni studentesche in Francia e Italia alle canzoni del XVIII Festival di Sanremo presentato dall'esordiente Pippo Baudo, da quelle di Nino Benvenuti che a New York vince ai punti la terza sfida con Emile Griffith e conquista il titolo mondiale dei pesi medi a quelle della Nazionale di calcio italiana che vince gli Europei contro la Jugoslavia a Roma.