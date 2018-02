Donna incinta muore con il suo bambino dopo un'operazione all'ospedale Careggi

FIRENZE - Una donna di 31 anni al quinto mese di gravidanza, è morta ieri nel reparto di maternità dell'ospedale fiorentino di Careggi, dove era ricoverata dopo esser stata sottoposta a un complesso intervento chirurgico.

Il decorso post operatorio, spiega la direzione di Careggi, era stato regolare fino alla mattina quando la donna ha avuto un improvviso arresto cardiaco. I medici hanno tentato con un parto cesareo d'emergenza, effettuato nel letto della paziente, di salvare il bambino ma non è stato possibile. La direzione aziendale ha avviato le procedure per l'accertamento delle cause della morte. La donna era stata trasferita a Careggi da un altro ospedale di Firenze, per una gravidanza che si manifestava ad alto rischio poiché aveva da diversi giorni coliche biliari con complicanze al pancreas, che richiedevano un intervento chirurgico che la paziente ha superato. Il decorso post operatorio è stato regolare fino a ieri mattina.