Eventi a Firenze, 6 cose da fare il giorno di San Valentino

FIRENZE – Teatro, concerti, feste, film e molto altro. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del San Valentino fiorentino.

San Valentino ai Gigli

Febbraio è il mese degli innamorati: a San Valentino uno spettacolare carro creato dai maestri del Carnevale di Viareggio, «L'amor che move il sole», sarà lo sfondo per le foto delle coppie. Il 14 febbraio gadget e cioccolatini in Corte Lunga per la festa più romantica dell'anno, in Corte Tonda la pianista Roberta Di Mario si esibirà nello spettacolo «Illegacy». Tutti gli eventi sono gratuiti.

Inaugurazione Mandela Memorial

Sarà svelato mercoledì 14 febbraio alle 15, all’ingresso del Mandela Forum di Firenze (piazza Berlinguer), il Mandela Memorial, riproduzione in vetro della cella del carcere di Robben Island dove Nelson Mandela fu rinchiuso per 18 anni. L’inaugurazione darà il via alle iniziative promosse dal Mandela Forum di Firenze in occasione del centenario della nascita di Nelson Mandela. Parteciperanno la nipote di Nelson Mandela, Ndileka Mandela, in rappresentanza della Nelson Mandela Mandela Foundation, e Sheldon Moulton, ministro plenipotenziario dell’ambasciata del Sudafrica in Italia. Saranno presenti inoltre rappresentanti delle Istituzioni e di Fondazione CR Firenze e Unicoop Firenze, che sostengono le attività del Mandela Forum. L’evento è aperto al pubblico.

Tour degli innamorati

Quale miglior modo di celebrare l'amore se non ricordando le gesta che l'Amore stesso ispirò nei secoli? Tra intrighi, storie d'amore e congiure il tempo volerà rapido verso l'orario di una romantica cenaUna passeggiata fiorentina tra i luoghi simbolo dell'amore e della passione: dove uomini e donne si sono amati, traditi, lasciati, sposati. Per partecipare è Obbligatorio prenotare inviando un'email a info.florentiart@gmail.com.

Spettacolo

A Officina68, La Compagnia Attouno e Teatro Criminale presentano: «Amori improvvisati», spettacolo di improvvisazione teatrale brillante per un San Valentino all'insegna della risata. Per le coppie che vogliono festeggiare San Valentino ridendo, per i single che non si arrendono, per quelli cui non frega nulla di San Valentino ma vogliono farsi 4 sane risate, proponiamo questa serata comica sull'amore. Gli attori prenderanno spunto dai suggerimenti del pubblico per mettere in scena storie, gag e performance ispirate all'amore e alle sue fasi.

Cinema

Mercoledì 14 Febbraio (alle 21) il San Valentino del Cinema Odeon Firenze è con una fiaba d'amore tra le più belle di sempre: «The Shape of Whater» (La forma dell'acqua), il nuovo straordinario film di Guillermo del Toro, già Leone d'Oro a Venezia e candidato a 13 Premi Oscar. Tutti gli spettatori (coppie e single!) che verranno in dress code anni '50-'60 potranno partecipare all'estrazione dei premi in palio: 5 carnet di 5 biglietti omaggio da utilizzare sempre al Cinema Odeon Firenze e in più una cena per due persone all'Odeon Bistro. «L'acqua prende la forma di tutto ciò che la contiene in quel momento e, anche se l'acqua può essere così delicata, resta anche la forza più potente e malleabile dell'universo. Vale anche per l'amore, non è vero? Non importa verso cosa lo rivolgiamo, l'amore resta sé stesso sia verso un uomo, una donna o una creatura». Una fiaba gotica ricca di suggestioni fantasy, ambientata nel pieno della Guerra Fredda americana (siamo nel 1963) e incentrata su una giovane eroina senza voce. A causa del suo mutismo, l'addetta alle pulizie Elisa (Sally Hawkins) si sente intrappolata in un mondo di silenzio e solitudine, specchiandosi negli sguardi degli altri si vede come un essere incompleto e difettoso, così vive la routine quotidiana senza grosse ambizioni o aspettative. Incaricate di ripulire un laboratorio segreto, Elisa e la collega Zelda (Octavia Spencer) si imbattono per caso in un pericoloso esperimento governativo: una creatura squamosa dall'aspetto umanoide, tenuta in una vasca sigillata piena d'acqua. Eliza si avvicina sempre di più al mostro, costruendo con lui una tenera complicità che farà seriamente preoccupare i suoi superiori.

San Valentino in musica

A San Valentino, sorprendi il tuo partner con una serata speciale al Cafe1926 Bistrot. Una serata particolare da trascorrere in un ambiente intimo e raffinato con una cena romantica a lume di candela e musica dal vivo con i «Soul d'out- Dancing Combo». Per la Festa degli Innamorati Musica, Gusto e Romanticismo saranno gli ingredienti di una serata originale che, tra luci, profumi, sapori e musica vi trascinerà nell’atmosfera retrò della Francia del secolo scorso.