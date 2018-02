Eventi a Firenze, 11 cose da fare il 10 e l'11 febbraio

FIRENZE – Il Carnevale che raggiunge il suo culmine, i concerti, i party e molto altro. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del fine settimana.

Carnevale di Viareggio ai Gigli

Il Carnevale di Viareggio ha scelto il Centro Commerciale I Gigli per stupire grandi e piccoli con la magia e l'arte della cartapesta colorata. In galleria saranno in mostra le maschere create dagli artisti della città costiera. Sabato 10 febbraio arriva il Carnival party con musica e balli di gruppo; domenica 11 e martedì 13 febbraio trucca bimbi, sfilate e premiazione della mascherina più bella.

Carnevale dei bambini

Sono già 11 anni che con successo viene svolto in Piazza Ognissanti il Carnevale di Firenze dei Bambini. Un pomeriggio per grandi e piccini passare insieme in allegria e spensieratezza.

Per i più piccoli

Sabato 10 febbraio alle 16, giocherellando con Sabbiarelli, laboratorio creativo per bambini con le sabbie colorate Sabbiarelli, Decoriamo il Carnevale. Seguirà merenda con NaturaSì. Il materiale per il laboratorio verrà messo a disposizione dalla libreria - è gradita l’iscrizione: 055. 287339 eventifirenze@libraccio.it, www.sabbiarelli.it.

Libri

Sabato 10 febbraio, alle 18, la presentazione del libro «Rino Gaetano. Essenzialmente tu» di Matteo Persica, Odoya Edizioni. Con la partecipazione di Daniele Savelli, che interpreterà (voce e chitarra) alcuni brani di Rino Gaetano. Questo libro, nato dal meticoloso lavoro del biografo, è «un atto d’amore» nei confronti di Rino Gaetano. Come in Anna Magnani, Biografia di una donna, uno dei libri Odoya più venduti di sempre, Matteo Persica riesce a far parlare il protagonista senza farsi intimorire dalle lacune: quel che Gaetano non ha detto nelle numerose interviste, lo dicono gli amici, i colleghi, le fidanzate. Le voci di Domenico Mimì Messina (amico dai tempi del seminario), Franco Pontecorvi (amico e road manager), Amelia Conte, Daniela (le sue partner), il produttore Giacomo Tosti, i suoi amici d'infanzia e molti, molti altri (innestate sui brani delle interviste) creano una trama fluida che racconta questa vita completamente.

Party

A Villa Tolomei. Per l’ultimo sabato di Carnevale, il 10 Febbraio, è prevista una serata di Gala e Festa aVilla Tolomei, «White and Gold Party» location splendida, bellissima ed esclusiva,Villa Tolomei si trova sulle colline di Firenze, a pochi metri da Porta Romana, facilmente raggiungibile e ben parcheggiabile. Negli ultimi anni sono state organizzate tante serate e party esclusivi. White and Gold saranno i colori che ne contraddistingueranno la scenografia e l’abbigliamento dei partecipanti. Previsto, probabilmente, come per Halloweenun corner dedicato al trucco Cena Buffet, drink e party. Possibilità di tavolo per cena a buffet e drink dalle 20 in poi. Oppure ingresso cena buffet e drink dalle 20.30, oppure ingresso festa dopocena e drink dalle 23. Gradita l'eleganza , con la stravaganza del carnevale. Info 347 4238636. Iscrizione: stefanobosia@stefanobosia.it.

A teatro

Al Teatro della Limonaia, in scena «Echoes» di Lorenzo De Liberato, regia Stefano Patti, con Marco Quaglia e Stefano Patti. In un futuro distopico e vicino a noi la terra è ormai divisa in grandi blocchi governativi. Non esiste la democrazia come la conosciamo. Non esiste l’umanità come la intendiamo oggi. Una bomba è stata sganciata in un agglomerato urbano. Sono morti un milione di persone. Un giornalista, De Bois, intervista il responsabile di questa carneficina, il misterioso Ecoh. La domanda è semplice e precisa: Perché? I due personaggi sembrano molto lontani eppure forse non lo sono. Da un lato abbiamo chi rappresenta il potere e dall’altro chi lo combatte. Da questo incontro nascerà uno scontro che arriverà a far sì che i due protagonisti non riconosceranno più in un buono e in un cattivo ma tenderanno a fondersi. In un'epoca, simile a quella in cui viviamo, straziata da terrorismo e guerre, cosa possono dirsi due uomini coinvolti in prima persona ai vertici di questa crisi? Echoes offre al pubblico la possibilità di essere spettatori di un dialogo che probabilmente non ascolteremo mai.

Musica live

Sabato 10 febbraio, al Cafe1926 Bistrot, uno spettacolo unico, una rivisitazione in chiave acustica dei classici del rock attraverso gli anni 60, 70 e 80, raccontato da chi ha vissuto in prima persona quel periodo, tutto questo con la Rick Hutton Band dalle 21. Rick, volto arcinoto di Videomusic negli anni 80 e 90, ci guida alla riscoperta di brani che hanno fatto la storia del rock, interpretandoli con la sua splendida voce soul e raccontando aneddoti e storie su come quelle canzoni sono nate. Più che un concerto uno spettacolo, in cui l’essenza di brani celeberrimi, emerge reinterpretata e rivisitata in chiave acustica, per offrire un nuovo punto di vista allo spettatore. Un viaggio attraverso tre decadi in cui la musica rock è stata la protagonista delle nostre vite.

Concerti

Sam Amidon & Guano Padano in Sala Vanni, sabato 10 febbraio, alle 21.15. Sam Amidon / chitarra e voce, Alessandro «Asso» Stefana / chitarra, Zeno De Rossi / batteria, Danilo Gallo / basso.

Festa a caso

Sabato 10 febbraio per la prima volta al Teatro Puccini, la prima e unica festa a caso d'Italia. L'unica regola è: vestirsi a caso. Lo staff di Random sceglierà: miglior vestito a caso maschile, miglior vestito a caso femminile, miglior vestito a casao di gruppo. I vincitori saliranno sul palco e saranno premiati con la t-shirt ufficiale di Random, free drinks e la gloria del pubblico. Per la musica: si pescherà a caso tra i più grandi successi di tutti i tempi, spaziando a caso da un genere all’altro.

Carnevale di Santa Croce

Domenica 11 febbraio dalle 14.30 in Piazza Santa Croce si festeggia il Carnevale. Vi aspetta: Bolle giganti, coriandoli, canti e balli, teatro, maschere, marionette e giochi per tutti, batucada agogo. In caso di pioggia rinviato a domenica 18 all'interno del Giardino di Borgo Allegri.

Carnevale sui pattini

Pattinata di Carnevale, domenica 11 febbraio, per il centro di Firenze con costumi in maschera. Ritrovo alle 14,30 al Roller Club Firenze (Via della Catena 2) Le Pavoniere - Parco delle Cascine. Rientro previsto per le 18 circa. Per info e dettagli contattare Luciano al 347 954 2335.