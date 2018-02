La Cappella Brancacci riapre dopo i distacchi di frammenti dal soffitto

FIRENZE - Riapre la Cappella Brancacci, nella Chiesa del Carmine a Firenze, rimasta chiusa alcuni giorni per verifiche alla struttura dopo il distacco di frammenti dal soffitto. In questi giorni sono state ispezionate dai tecnici del Servizio Belle Arti del Comune le cappelle adiacenti alla Cappella Brancacci che sono al momento ancora chiuse in attesa delle relazioni finali.

La Cappella Brancacci, invece, che comunque non era stata interessata dal distacco, da oggi è regolarmente riaperta e visitabile. Dalla prossima settimana cominceranno le ispezioni a tutta la Chiesa del Carmine. I tecnici si adopereranno per lavorare senza inibire la fruibilità della Chiesa da parte dei fedeli. Sarà utilizzato un macchinario a forma di 'ragno', ovvero una piattaforma mobile che permetterà ai tecnici di salire fino all'altezza desiderata e di spostarsi con facilità all'interno della struttura.