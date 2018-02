Eventi a Firenze, 8 cose da fare venerdì 9 febbraio

FIRENZE – Vino, libri, spettacolo, concerti e party. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti dell'inizio del weekend.

Buy Wine 2018

Il 9 e 10 febbraio 2018 i vini toscani saranno di nuovo protagonisti nell'ottava edizione di Buy Wine, un appuntamento di riferimento per gli importatori da tutto il mondo. Nel 2018 Buy Wine aprirà le porte a oltre 210 aziende toscane e circa 200 buyer che si incontreranno durante incontri B2B mirati presso il padiglione Spadolini della Fortezza da Basso di Firenze. Buy Wine è collegato alle Anteprime di Toscana, eventi durante i quali i Consorzi di Tutela presentano le nuove annate e guidano giornalisti ed operatori alla scoperta dei loro territori.

Libri

Alle Librerie Universitarie, alle 21, «Nelle Scarpe di Lei», una serata con Catherine Dunne e Max O'Rover. In occasione dell'uscita del suo nuovo romanzo, «Come Cade la Luce», Catherine Dunne è ospite delle Librerie Universitarie Novoli, Firenze, per «Nelle Scarpe di Lei»: un incontro con il pubblico dedicato alla violenza di genere e la sua rappresentazione in letteratura. Modera l'incontro Max O'Rover. L'incontro inizierà con la lettura di un breve saggio scritto da Catherine Dunne sulla violenza di genere, cui seguiranno la lettura di estratti dal nuovo libro, del racconto «La Donna che - Non - Sbatteva nelle Porte», di Max O'Rover e le domande del pubblico.

Musica live

Cuba è insieme inebriante ed amara, sensuale e maligna, dolce e straziante, Ma tra i chiaroscuri di questa sua indole contraddittoria, meticcia, inconclusa, c'è una costante: la musica. Non si può scindere il binomio Cuba-Musica, in quanto lo stile del popolo cubano è strettamente legato a questo fenomeno che condisce tutti i momenti della loro vita, sia in forma di canto, di esecuzione strumentale che di ballo. Vogliamo farvi vivere tutto questo venerdì 9 febbraio al Cafe1926 Bistrot - Cucina, Rum e Live Music con i bravissimi «Perfidia 4et». La loro musica vi trasporterà notte caraibica, nel lungo bagliore del giorno fatto di mille difficoltà e altrettanti sogni, tutto è scandito dal ritmo. Alla serata parteciperanno anche i bravissimi ballerini di «2T Salsa».

Concerti

Al Circolo teatro del Sale, «Baggia e i Due Mondi», è il blues italiano che si tinge d'Africa e India. E' la cultura occidentale che si mischia col resto del mondo. Sono i musicisti occidentali che finalmente si aprono a culture lontane e diverse, mantenendo la propria individualità e identità, arricchiti da elementi esterni ritmicamente più evoluti. E' lo scontro fra il mondo del music business (fatto di successo, soldi e commerciabilità) e le culture musicali autentiche, al centro delle quali c'è la Musica: senza standard da seguire, intense perché popolari, entusiasmanti perché libere.

Carnival Party

All'Auditorium Flog, festa di Carnevale con una Line-up tutta fiorentina e in famiglia con «Clap!CLap!» live band, «Numa Crew», «Ckrono & Biga!» Tutti i suoni e i colori del carnevale, sound system culture, ritmi tribali e bass music.

Musica elettronica da Los Angeles

Al Combo Social Club, «Autentica pres. Egyptian Lover». King indiscusso dell'immortale Roland 808 e della West Coast Americana, «Egyptian Lover» ha lasciato il segno nella storia della musica electro-hiphop influenzando la tecno ed house music. Un live-show carico di energia Made in Los Angeles.

Carnival show

Il Teatro Puccini trasformato per una notte per festeggiare l’evento più colorato dell’anno. Preparate le vostre maschere migliori, costruite i costumi più originali o travestitevi da ciò che avete sempre sognato… diventate protagonisti di un Party straordinario tra Allestimenti sospesi, Scenografie, Personaggi fantastici, Musica e Luci spettacolari. Alla consolle i creatori del progetto saranno accompagnati da un ospite speciale dai palchi più importanti d’Europa direttamente da Zoo Project Ibiza e Cocoricò Federico Grazzini.

Comicità

Al Teatro Obinhall, «In...tolleranza zero». Andrea Pucci sfonda le assurde porte che bisogna superare ogni giorno per tornare a casa sani e salvi a colpi di un «intolleranza» dalla comicità energica e devastante.

Rap

Al Viper Theatre, Rkomi in concerto. Mirko Martorana, noto come Rkomi, è un giovane rapper milanese di straordinario talento tra i più apprezzati della nuova scuola rap italiana, in grado di mettere d’accordo tutti nella scena odierna. A soli 23 anni, segnato da un percorso artistico assolutamente singolare ed intenso e sulla scia dello straordinario successo di alcuni singoli virali postati sulla rete come «Dasein Sollen» o «Aeroplani di carta» in feat con Izi, Rkomi debutta con il suo primo album ufficiale «Io in terra» uscito lo scorso 8 Settembre su etichetta Thaurus/ Universal Music. L’album, anticipato dai brani «Solo» e «Apnea», i cui video hanno già raggiunto il milione e mezzo di visualizzazioni sulla rete, contiene ben tredici tracce inedite e vede la collaborazione di moltissimi produttori tra i più importanti ed influenti del panorama rap italiano.