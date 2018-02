Al Museo Calci ci saranno in mostra 300 mammiferi di specie rare e a rischio estinzione

PISA - E' stata completamente rinnovata la galleria dei mammiferi del Museo di storia naturale dell'Università di Pisa a Calci, nel complesso della Certosa. Il 22 febbraio la cerimonia di inaugurazione della nuova esposizione che gli esperti definiscono di «enorme rilievo scientifico» con quasi 300 esemplari, tra quelli appartenenti alla collezione storica del museo e quelli frutto della recente acquisizione della collezione Barbero.

L'allestimento, si spiega dall'ateneo pisano, «ha richiesto lunghi mesi di lavoro, in particolare per il delicato restauro degli esemplari storici, molti dei quali risalenti alla prima metà dell'Ottocento, e per lo studio della collezione stessa, che comprende specie rare e ad alto rischio di estinzione».