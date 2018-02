Toms propone le calzature vegane in aiuto alle balene

FIRENZE - Nasce a Firenze una linea di calzature vegane, dedicate alla salvaguardia delle balene grigie, delle megattere e delle loro rotte migratorie. L'idea è della griffe Toms, non nuova a progetti eco-etici di questo tipo, che lancia il nuovo progetto: in collezione ci sono 9 modelli (uomo, donna e bambino), in edizione limitata, con prezzi tra 40 e 70 euro, in vendita da ieri.

Le stampe e i disegni ricordano proprio il grande animale marino e le sue rotte nell'oceano. Ma la linea non è solo 'eco-etica' nella produzione, infatti una parte del ricavato dalla vendita delle calzature andrà a sostegno dell'associazione Oceana, fondata nel 2001 e attiva nella protezione delle balene e di altre specie marine. Sue le campagne per la riduzione della pesca intensiva di 'pesce foraggio' in Brasile, Perù e Filippine, e contro le catture accessorio in Canada e Usa.