Lingerie inverno 2018-19 all'insegna degli anni '90 e boudoir

FIRENZE - Gusto anni Novanta, inni al femminismo e stile buduoir. Queste le tendenze nel mondo della lingerie e corsetteria del prossimo inverno, secondo uno studio dell'agenzia Wgsn e David Shah, guru delle previsioni di stile, per 'MarediModa', salone internazionale dei tessuti mare, intimo e athleisure e accessori. A illustrarle, le aziende in mostra alla fiera 'Immagine Italia & Co', a Firenze fino al 5 febbraio.

Per il prossimo inverno le aziende reinventano il gusto degli anni '90 in un inno al femminismo, sbandierato da nuove generazioni di giovani donne. Un trend che mette in risalto un gusto di tipo grafico, audace e fresco, per esaltare al massimo una bellezza giovane e sofisticata, contaminata da tratti genderless e androgini. Protagoniste le grafiche, urlate o sussurrate per un nuovo modo di pensare alla femminilità, veicolando un messaggio di sicurezza e attivismo scritto con un linguaggio artistico. L'altro tema vede la lingerie ispirata dallo stile boudoir e da un gusto lussuoso.