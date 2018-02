Eventi a Firenze, 6 cose da fare venerdì 2 febbraio

FIRENZE – La box, il teatro, i concerti e molto altro. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del venerdì sera fiorentino.

La grande box a Firenze

Al Nelson Mandela Forum le gare per il titolo dell’Unione Europea dei massimi leggeri tra il campione rumeno Alexandru Jur (16.1) e lo sfidante Fabio Turchi. Jur ha conquistato lo scettro contro Juho Aappoja in Finlandia in ottobre e quindi per lui sarà la prima difesa. Fabio Turchi avrà la grande opportunità di combattere davanti al suo pubblico. Altro incontro quello animato dal titolo Italiano dei mediomassimi messo in palio dal neo campione di Udine Pietro Nicola Ciriani ( foto) opposto al fiorentino Vigan Mustafa, kossovaro naturalizzato italiano. Loreni ha fissato l’evento per il 2 febbraio 2018 al Mandela Forum di Firenze, infatti l'intera manifestazione è proposta nel contesto del centenario della nascita del leggendario Nelson Mandela premio Nobel per la pace nel 1993 e grande tifoso di pugilato. Nel programma spicca la presenza del campione Eu Mohammed Obbadi, del supermedio di Ginestra Fiorentina Dragan Lepei, del locale Angelo Ardito e del medio Sead Mustafa anche lui di Firenze. Questo appuntamento porta a compimento un percorso avviato da tempo per riportare a Firenze la boxe di grande livello e che potesse dar lustro al buon numero di atleti e appassionati della «noble art», infatti l'appuntamento del 2 febbraio porterà nuovo impulso a livello promozionale per questa disciplina che ha sempre avuto grandi tradizioni nella nostra città.

Gene Gnocchi a teatro

Al Teatro Puccini, Gene Gnocchi in scena con «Il procacciatore». Cosa ci fa Gene Gnocchi con un trolley, un liquidator e un panino al cotto? Sta forse per abbandonare il mondo dello spettacolo e aprire un negozio di souvenir pakistani? Sta per entrare in politica con il suo nuovo movimento «Per un’Italia diversamente onesta?» Sta per sposare la sua badante lasciandole in eredità tutti i suoi fallimenti? Niente di tutto questo. Gene Gnocchi, dopo lunghi anni di ricerche nei suoi laboratuàr, è riuscito a individuare l’unica via di salvezza che ci rimane in questo momento contorto: perseguire in modo sistematico la deficienza. Ecco perché sta viaggiando nel mondo per portare questa ricetta miracolosa a domicilio con una conferenza pagata un filo meno di quelle di Obama ma che in compenso ti lascia con l’amaro in bocca e una domanda sulla punta delle labbra: «Ma invece di venire qui non era meglio andare a una conferenza di Obama, che almeno lì c’è il buffet curato personalmente da Oscar Farinetti?». A un certo punto accade un grave imprevisto: la app che gestisce la slide inizia a mostrare al pubblico, visualizzandoli allo stesso modo delle slide, tutti i messaggi privati che arrivano al conferenziere. Il che crea «una serie di sfortunati eventi» che costringono Gene a cercare di portare a termine la conferenza e contemporaneamente a risolvere situazioni private sempre più compromettenti e progressivamente senza via d’uscita.

Jazz

Venerdì 2 febbraio alle 21.15, Musicus Concentus in collaborazione con MetJazz presenta, Stefano Battaglia & Elsa Martin - Sfueâi in Sala Vanni.

Commedia

Al Teatro Cantiere Florida, in scena «Io, mia moglie e il miracolo». Il racconto tratteggiato di un paese senza luogo e di relazioni che hanno perso l’equilibrio. In questo paese, partiamo dalla storia di una famiglia: un marito, sua moglie e la figlia, che forse è stata reclutata dalla Scuola Moderna per far parte di un nuovo progetto educativo: l’orario prolungato senza fine. A sconvolgere famiglia e paese, arriva un guaritore che non professa nessuna religione ma che ha il dono di riportare in vita oggetti e persone. Anche quando nessuno, apparentemente, sembra essere morto.

Musica live

Al Viper Theatre, tornano i «Vittoria and the Hyde Park» a Firenze per un concerto da non perdere. All'interno dell'album «VHP» saranno presenti anche i 4 singoli usciti nell'ultimo anno, compreso «Burn Down The Summer», il brano che ha portato la band fino in Brasile, partecipando al telefilm di portata nazionale «Rock Story» in prima serata. Oltre al featuring con Bastianich, i «VHP» presenteranno anche un brano in collaborazione con Ben Alexander.

Cantautori

All'Hard Rock Cafè, in concerto Andrea Maestrelli, finalista a Sanremo Lab, «Sanremoweb» e Sanremo Social, vincitore del Premio InediTO 2016, Andrea Maestrelli, giovanissimo cantautore empolese classe 1991 sale sul palco di Hard Rock Cafe Firenze venerdì 2 febbraio alle 22. Tra i protagonisti del tour per Amatrice con Francesco Guasti e alla Nazionale italiana Cantanti, nel 2015 esce il suo primo Album «E' Arrivato Remo» candidato ai quaranta dischi opera prima del premio Tenco. Dall’album sono tratti i singoli «Sergio» e «Bacco Tabacco», quest'ultima cantata insieme ad Alessandro Haber.