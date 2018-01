Aperte le visite al cranio di Mammuth ritrovato a Valdarno

MONTEVARCHI (AREZZO) - Il restauro non si è ancora concluso ma il 3 e il 25 febbraio, nel capannone a San Giovanni Valdarno (Arezzo) dove è in corso l'intervento di ripulitura, sarà possibile ammirare da vicino il cranio di Mammuthus meridionalis, scoperto a Terranuova Bracciolini l'estate scorsa. Le visite prevedono prenotazione (per informazioni contattare il Museo Paleontologico di Montevarchi) e il costo è di 3,00 euro a persona: il ricavato sarà destinato a finanziare il proseguimento del restauro. Intanto prosegue la campagna 'Sos Mammuthus. Aspetta il tuo aiuto da oltre un milione di anni': grazie agli aiuti arrivati è stato possibile coprire una parte delle spese sostenute per lo scavo.