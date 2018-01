Ruba merce dal magazzino per rivenderla online

POGGIBONSI (SIENA) - Si era guadagnato la fiducia della titolare di un'azienda camperistica a Poggibonsi (Siena) tanto da avere libero accesso all'interno del magazzino. In questo modo riusciva a sottrarre accessori per camper da cedere a un complice che li commercializzava a prezzi ribassati sui principali siti Internet di vendita online.

Per questo un 43enne di origini meridionali ma da tempo stabilitosi in Valdelsa, impiegato da oltre vent'anni all'interno dell'azienda, e un 38enne residente nella provincia di Salerno sono stati arrestati dai carabinieri di Poggibonsi (Siena), con l'ausilio dei militari campani, per il reato di furto aggravato in concorso e ricettazione. I due si trovano ora nel carcere di Sollicciano a Firenze. In casa il 38enne aveva realizzato un vero magazzino. I primi furti risalirebbero agli inizi del 2016 e il valore della merce sottratta si aggira intorno ai 100mila euro. I carabinieri sono riusciti a recuperare nel 'magazzino' in casa prodotti per un valore superiore ai 50mila euro.