Eventi a Firenze, ecco cosa fare mercoledì 31 gennaio

FIRENZE – I concerti, gli spettacoli, il cinema e molto altro. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire gli appuntamenti più interessanti del mercoledì fiorentino.

I Maneskin in città

I Måneskin incontrano i fan e presentano il loro EP di esordio "Chosen" alla Feltrinelli RED.

Spettacolo

Al Nelson Mandela Forum, dopo lo straordinario successo della serie Disney Channel Soy Luna e il tutto esaurito registrato quest’anno in America Latina durante il tour Soy Luna en Concierto, The Walt Disney Company EMEA è lieta di annunciare l’arrivo di Soy Luna Live anche in Europa da gennaio 2018. Il concerto offrirà ai fan europei di Soy Luna l’opportunità di vedere le loro star preferite Karol Sevilla (Luna) e Ruggero Pasquarelli (Matteo) interpretare dal vivo tutti i brani più amati della serie, insieme agli attori del cast Valentina Zenere, Michael Ronda, Carolina Kopelioff, Katja Martínez, Malena Ratner, Chiara Parravicini, Jorge López, Ana Jara, Lionel Ferro e Gastón Vietto. Lo spettacolo sarà arricchito da una squadra di ballerini pieni di energia e da una sensazionale band che suonerà dal vivo. Soy Luna Live conquisterà il pubblico europeo con incredibili scenografie, coreografie elaborate e costumi colorati che renderanno il tour un’esperienza indimenticabile per tutti i fan.

Cinema

Al Cinema La Compagnia, dopo la presentazione in anteprima nazionale al Torino Film Festival, arriva nelle sale italiane il documentario di Sophie Fiennes, «Grace Jones»: Bloodlight and Bami, distribuito da Officine Ubu e dedicato all’iconica protagonista della musica e della cultura pop degli anni ‘80. Il film sarà in programmazione nelle sale italiane, come evento speciale, soltanto nei giorni 30 e 31 gennaio. A Firenze arriva in esclusiva al cinema La Compagnia, dove resterà in programmazione dal 30 gennaio all'8 febbraio. Il documentario di Sophie Fiennes tratteggia un profilo inedito e molto personale della poliedrica e camaleontica artista giamaicana, mostrando i suoi volti di artista, ma anche di amante, figlia, madre,sorella e nonna, raccontandola senza filtri, fino alla scoperta di chi si cela davvero dietro la maschera della diva. «Grace Jones»: Bloodlight and Bami è un viaggio sorprendente attraverso la carriera pubblica e la vita privata della ex modella, cantante e attrice. L’audace estetica della Jones emerge nell’intera pellicola grazie al sapiente lavoro della regista Sophie Fiennes, che ha saputo creare un’esperienza cinematografica dal forte impatto visivo, mettendo a contrasto sequenze musicali, riprese più intime e materiale personale.

Live all'Hard Rock Cafè

Hanno girato il mondo, jammato con star del calibro di Lauryn Hill e i Black Eyed Peas e adesso calcheranno il palco di Hard Rock Cafe Firenze. Una Rock Night a base di musica inedita e cover con gli «Still Eighteen», una band proveniente dal Canada ma che per diversi anni ha abitato e suonato nella Repubblica Dominicana dove la cultura locale ha pesantemente influenzato anche il loro modo di vedere la vita e di comporre.