A Firenze, stop ai nuovi dehor in centro: sono già troppi

FIRENZE - Stop a nuovi dehor in centro a Firenze. Lo stabiliscono le modifiche al regolamento comunale che ha avuto ieri il via libera del Consiglio comunale, dopo l'ok della giunta del 29 dicembre scorso su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re.

I dehor non potranno superare il tetto complessivo di 14mila metri quadri nel centro storico (l'area tutelata dall'Unesco) e 6mila al di fuori; la durata delle concessioni si allungherà passando da 3 a 5 anni. In base a un accordo tra Soprintendenza e Comune siglato nei giorni scorsi, in piazza del Duomo e piazza Santo Spirito, vige inoltre il divieto di installare pedane: gli esercizi potranno mettere fuori sedie e tavolini. Le nuove regole dell'amministrazione sono motivate dal cambiamento dello stato complessivo di occupazione del suolo pubblico con i dehor rispetto al 2011, quando il piano fu negoziato per la prima volta con la Soprintendenza: all'epoca i metri quadri occupati erano 3mila, mentre oggi è stata raggiunta la soglia di 13.800.