Francesco Nuti a teatro, uno spettacolo sulla sua vita

FIRENZE - Uno spettacolo su Francesco Nuti. Così va in scena il 3 febbraio al 'Teatro dante Carlo Monni' di Campi Bisenzio un racconto dedicato alla vicenda artistica e personale dell'attore Francesco Nuti, tra passioni, delusioni, successi.

Titolo, 'Francesco Nuti. Andata, caduta e ritorno', interprete Nicola Pecci, regia di Valerio Groppa. «Insieme a Carlo Verdone, Francesco Nuti rappresenta per me un personaggio mitico della mia adolescenza anni '80», spiega Nicola Pecci. Questo spettacolo, aggiunge, non sarà «un racconto impersonale ma un viaggio in prima persona nella vita di questo artista». «È uno spettacolo - afferma Groppa - per chi è fan di Francesco Nuti ma anche per chi non lo conosce abbastanza o per niente». Un viaggio che parte dagli esordi pratesi e prosegue col Nuti regista di commedie storiche come 'Tutta colpa del Paradiso', 'Stregati', 'Caruso Pascoski', 'Willy signori e vengo da lontano' e 'Donne con le gonne'.