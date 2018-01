Il ministro Calenda: i proclami in campagna elettorale su dazi e tasse non sono politica industriale

FIRENZE - «I proclami che sento fare in campagna elettorale» sull'introduzione di dazi o «sull'idea di tassare le multinazionali, che vorrebbe semplicemente dire farle scappare dal Paese, non è politica industriale, tutto questo è politica elettorale». Così Carlo Calenda, ministro per lo Sviluppo economico, a margine dell'Annual meeting di Bhge a Firenze.

Il problema di queste prese di posizione, spiega, «è che poi questi messaggi arrivano fuori e danno il senso di una classe dirigente italiana in parte impreparata a governare il Paese, ed è un peccato». Per il ministro «conviene che i mercati siano ben aperti in maniera da poter esportare le nostre merci e il made in Italy. Altra cosa è la battaglia contro il dumping che noi abbiamo condotto strenuamente in Europa, per esempio riuscendo a non far riconoscere lo status di economia di mercato ai cinesi, o la nuova normativa sulla golden power. Questo è un modo pragmatico di combattere quelli che sono i comportamenti scorretti e riequilibrare la globalizzazione».