Burla su Facebook, Nardella paga la cena a tutti per la Tramvia: in 1.500 si sono iscritti

FIRENZE - Mille e cinquecento partecipanti alla 'cena di Nardella' in Palazzo Vecchio: tanti sono gli iscritti all'evento burla creato goliardicamente su Facebook e programmato il 15 di febbraio nella lussuosa sala del Giglio di Palazzo Vecchio.

La pagina, creata dall'utente Gianluca Bertelli, posta la foto di una vecchia promessa del sindaco, «Tramvia pronta per il 14 febbraio 2018, scommetto una cena con i fiorentini». Poi, come spesso accade, i tempi si sono un po'allungati. E dunque, si spiega scherzosamente, «come promesso il sindaco Nardella, ha perso la scommessa e quindi essendo un uomo di Parola come il suo 'Capo' offre la cena a tutti i Fiorentini... Menù: Antipasti del Sud Tirol alla Bosken – Primo Piatto: Inciuci alla Rignanese - Secondo Piatto: Fritturina alla De Luca - Dolci: Torta divisa alla Etruria». L'evento ha riscosso molti Like e condivisioni, arrivando a superare in serata la quota dei 1.500 partecipanti. Tanti anche i commenti, sempre sul filo dell'ironia.