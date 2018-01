Insieme da 70 anni muoiono lo stesso giorno

SAN MINIATO (PISA) - Dopo quasi 70 anni insieme hanno cessato di vivere lo stesso giorno, a distanza di poco più di 12 ore l'una dall'altro. E' la toccante sorte dei coniugi Albania Valori, 92 anni, e Angiolo Cei, di 94, deceduti entrambi ieri. Nati e vissuti per una vita intera a Isola di San Miniato (Pisa), i due anziani coniugi sono venuti a mancare a causa dell'età molto avanzata.

Si erano sposati nel 1949 e avevano avuto tre figli e diversi nipoti e pronipoti. Albania è morta, nella sua abitazione, durante la notte; il marito - ricoverato in ospedale e che non era stato ancora informato del decesso della consorte - ha cessato di vivere nel tardo pomeriggio. Dopo una lunghissima vita in comune, avranno così anche il funerale assieme, nel pomeriggio di domani nella chiesa parrocchiale di Isola a San Miniato.