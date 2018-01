Mandano in fiamme l'asilo dopo il furto

PONTEDERA - Hanno infranto il vetro di una finestra, si sono diretti nella stanza degli educatori in cerca di denaro e oggetti di valore e poi, prima di darsi alla fuga, hanno appiccato un incendio. E' successo ieri sera a Pontedera (Pisa) all'interno della scuola dell'infanzia Nelson Mandela dove ignoti, dopo aver commesso un furto, hanno deciso di cancellare ogni traccia incendiando i locali. Nel rogo è stata completamente danneggiata la stanza dedicata agli educatori.

Danni minori, invece, per la stanza adibita al riposo dei piccoli dove sono andati distrutti alcuni lettini. Il rapido intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cascina (Pisa) ha permesso che l'incendio non si propagasse in altri locali della scuola. Sul posto anche i carabinieri di Pontedera cui sono affidate le indagini per individuare gli autori del rogo. Acquisiti in mattinata anche i filmati degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.