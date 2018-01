Eventi a Firenze, 7 cose da fare venerdì 26 gennaio

FIRENZE – Teatro, musical, commedia, concerty e party. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del venerdì sera fiorentino.

A teatro

Al Teatro Puccini, in scena «Nina’s Drag Queen- Drag Penny Opera». È una storia di potere, amore, sesso e soldi. A raccontarla, cinque attori uomini travestiti da donna. La drag queen, maschera teatrale postmoderna, clown dell’eccesso in bilico tra pop e melò, esagerata e smaccatamente finta, è la nostra strada per indagare personaggi al limite come questi.

Spettacolo

Al Teatro Cantiere Florida, in scena «Thanks for hurting me». Kafka, un tributo postumo. La terza tranche del progetto «Sulle passione dell'anima» è dedicato all'esperienza emozionale e sensoriale del dolore. Il dolore - processo di purificazione che permette di santificare l'uomo, di allontanarlo dalla vita - permette di aprirsi ai segreti del mondo. L'avvento del nichilismo ha annullato ogni valore metafisico in un sistema votato al dominio planetario della tecnologia e della scienza. Quindi il dolore viene estirpato dalla vita perché non abita più persone ma strumenti. Dal mutato rapporto col dolore sorge una nuova koinè del pensiero che celebra il mondo virtuale, la velocità e la narcosi, in una sola parola: la fuga. La drammaturgia del lavoro si serve come complice dell’universo kafkiano attraverso visioni, viaggi della mente necessari per imbastire una scrittura del corpo sincretica dove il dolore insegna ad ascoltare e a trasmettere l'unicità dell'essere umano. Info e prenotazioni: 055.7135357 – 055.7130664, prenotazioni@teatroflorida.it.

Commedia

Al Teatro di Cestello, in scena «Disincantate», le più stronze del reame. Se avete sempre pensato che la vita da principessa delle fiabe sia meravigliosa come nei film, beh vi siete sbagliati. Biancaneve, Cenerentola, la Bella Addormentata e le altre principesse più famose di sempre sono pronte per cambiare le regole e riscrivere le loro storie. «Disincantate» è la più esilarante e irreverente commedia musicale di questo secolo, approdata finalmente in Italia dopo i successi di pubblico e critica negli stati uniti, in repubblica domenicana e nel regno unito! Siete dunque pronti a farvi guidare da una scoppiettante Biancaneve, in un varietà eccentrico, senza peli sulla lingua e fuori dal comune, dove le nostre protagoniste vi mostreranno i pro e i contro della vita loro vita dorata, sfatando il mito della ragazza succube e indifesa e creando invece quello della donna capace di prendere le redini della situazione … forte e stronza al punto giusto? Benvenuti nel regno del «vissero felici e contente» dove nulla è come lo avete immaginato.

Musical

Al Teatro Verdi, «La regina di ghiaccio» il musical con Lorella Cuccarini ispirato alla Turandot di Giacomo Puccini regia Maurizio Colombi. Lorella Cuccarini interpreta una crudele e malefica regina nel geniale adattamento di Maurizio Colombi dell’opera Pucciniana. Il musical vanta un cast di straordinari performer fra attori, cantanti, ballerini, acrobati e una musica originale, composta e diretta da Davide Magnabosco che mantiene i riferimenti melodici di alcune tra le più famose arie di Puccini.

Tragedia

Al Teatro La Pergola, Vinicio Marchioni dirige e interpreta «Zio Vanja» di Čechov nell’adattamento di Letizia Russo. Al suo fianco in scena Francesco Montanari. Si tratta della malinconica tragedia delle occasioni mancate, delle aspirazioni deluse di un gruppo accomunato da legami di parentela o dal semplice caso, che parla molto e fa molto poco per sfuggire a una condizione di cui è insoddisfatto. Persone ingabbiate nell’inanità, che a forza di pensare hanno finito per rinunciare ad agire, come Astrov, o che tentano di reagire, ma falliscono mettendosi in ridicolo, come Zio Vanja. Questa riedizione di Zio Vanja ha l’obbiettivo di riavvicinare il vasto pubblico alla storia del teatro, dimostrandone l’attualità dei valori in un allestimento attento ai nuovi linguaggi della regia del teatro contemporaneo.

Concerti

Venerdì 26 gennaio al 19.26 torna uno dei più importanti gruppi cubani della Toscana, i «Cubania y tradicion». Con la loro energia e la loro musica, vogliono regalarvi l’atmosfera che si respira nella gemma del Caribe! Ci sono al mondo pochi altri Paesi dove la musica occupa un posto così importante come a Cuba. Infatti qui sembra che la musica abbia sempre un ruolo di primo piano: c'è musica ovunque! Yorka Rios, voce, Franco Carradori, basso, e Marco Marsicano, piano, vogliono trasmettervi tutto questo. Una serata da non perdere al Cafe1926 Bistrot - Cucina, Rum e Live Music, Patria del rum.

Party

Ditta Artigianale (via dello sprone 5r) si trasformerà nel circo più spettacolare e sexy che possiate immaginare. The Dangerous Girl e The Florenteasers e in console Mr. Maranga DJ. Tra acrobazie e burlesque vi proporranno uno show difficilmente dimenticabile. Un drink di benvenuto per chi si presenta in Dress Code circus, burlesque o retro 30's/40's/50's.